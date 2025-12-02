La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes, relevant du Tribunal de première instance de Tunis, a décidé de reporter l’audience de l’ancien procureur de la République et magistrat révoqué, Béchir Akremi, à une date ultérieure.

Cette décision intervient à la demande de l’intéressé, en raison de l’absence de son avocat, actuellement à l’étranger pour des raisons de santé.

Béchir Akremi fait l’objet d’une plainte déposée par le collectif de défense du martyr Chokri Belaïd, qui l’accuse de falsification, ainsi que de détention et usage de faux documents dans le cadre du dossier.