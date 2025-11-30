Accident mortel à Gafsa : collision d’une moto avec un poteau, deux victimes

Deux personnes ont perdu la vie, ce dimanche en fin de matinée, dans un grave accident de la route survenu dans la délégation de Gafsa Sud. Selon les premières informations, la moto sur laquelle elles circulaient est entrée violemment en collision avec un poteau électrique, provoquant un impact fatal.

Les corps des victimes ont été transportés au service de médecine légale de l’hôpital universitaire de Gafsa afin de procéder aux autopsies et déterminer avec précision les causes du décès. Parallèlement, les unités sécuritaires ont ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances de ce drame et établir les responsabilités.