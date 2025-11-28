Donald Trump annonce la fin de l’immigration en provenance du Tiers Monde

Les déclarations du président américain Donald Trump ont suscité une forte controverse après qu’il a annoncé vouloir suspendre définitivement l’immigration en provenance des pays du « Tiers Monde », affirmant que cette mesure permettrait au système américain de « se rétablir complètement ». Dans un message publié sur « Truth Social », Trump a indiqué vouloir supprimer tous les avantages fédéraux accordés aux non-citoyens, retirer la citoyenneté aux immigrés présentant un risque pour la sécurité nationale et expulser toute personne jugée « incompatible avec la civilisation occidentale ». Il a également menacé d’annuler des millions de demandes d’entrée validées sous l’administration Biden. Ces déclarations interviennent au lendemain d’un incident mortel près de la Maison-Blanche, où une soldate de la Garde nationale a été tuée par balle par un Afghan arrivé aux États-Unis via un programme de réinstallation. Trump a, dans ce contexte, ordonné l’arrêt immédiat du traitement des demandes d’immigration afghanes et annoncé une révision du statut des ressortissants de 19 pays classés comme « préoccupants ».