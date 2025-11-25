Éruption en Éthiopie : le volcan Hayli Gubbi se réveille après 12 000 ans de silence

Un réveil terrifiant après douze millénaires de silence : le volcan Hayli Gubbi, situé dans la région d’Afar en Éthiopie, est entré en éruption pour la première fois depuis l’Holocène. Une immense colonne de cendres s’est élevée à plus de 14 kilomètres dans le ciel, portée par les vents vers le Yémen, Oman et jusqu’aux rives de l’Inde et du Pakistan. Les habitants affirment avoir entendu un grondement semblable à une explosion nucléaire, tandis que des villages entiers se sont retrouvés plongés dans l’obscurité, sous un nuage dense et inquiétant. Bien qu’aucune victime humaine ne soit rapportée pour l’instant, les zones rurales sont sévèrement touchées, les troupeaux asphyxiés et les terres recouvertes d’une épaisse couche de cendres qui menace l’économie locale.

Ce qui rend l’événement encore plus préoccupant, c’est la localisation du volcan au cœur du triangle d’Afar, l’une des zones géologiquement les plus instables de la planète. C’est là que trois plaques tectoniques — africaine, somalienne et arabique — s’écartent lentement les unes des autres, ouvrant des fissures profondes dans la croûte terrestre. Depuis des années, les scientifiques alertent sur la possibilité d’une transformation géologique majeure : l’élargissement du Rift, l’avancée des eaux de la mer Rouge vers l’intérieur des terres et, à long terme, la division progressive du continent africain.

Ainsi, le réveil soudain de ce « géant endormi » n’est peut-être pas un simple épisode volcanique, mais le signe avant-coureur d’un bouleversement profond dont l’impact pourrait dépasser largement les frontières de l’Éthiopie.