Tunisie : rafales jusqu’à 60 km/h et baisse des températures cette nuit

Cette nuit, la Tunisie connaîtra un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, d’après la dernière mise à jour de l’Institut national de la météorologie.

Les vents de sud-ouest continueront de souffler avec intensité, particulièrement sur les zones côtières, tandis qu’ils seront modérés à assez forts ailleurs, pouvant atteindre ponctuellement les 60 km/h sous forme de rafales. Des tourbillons de sable pourront également se former localement dans le sud. En mer, les conditions resteront difficiles avec une houle très agitée.

Côté températures, le mercure descendra entre 4 et 8 °C dans les régions Ouest du nord et du centre, alors qu’il variera entre 9 et 13 °C dans les autres zones du pays.