Ben Arous : Arrestation d’un dangereux criminel recherché

Les agents de la sous-direction de lutte contre la criminalité de la Garde nationale à Ben Arous ont arrêté un individu recherché, considéré comme extrêmement dangereux, et résidant dans un quartier populaire de Mourouj 2. l’homme était impliqué dans plusieurs affaires graves, dont une tentative de meurtre et des actes d’intimidation envers des citoyens.

Dans le cadre des opérations de traque menées par les unités de sécurité et les instances judiciaires contre les criminels recherchés, les agents ont intensifié leurs investigations autour du suspect. Un travail de renseignement sur ses déplacements a permis d’organiser une descente sur son lieu de refuge, aboutissant à son arrestation.

Les premières vérifications ont révélé qu’il faisait l’objet d’environ 20 avis de recherche pour des faits liés à une tentative de meurtre, des agressions contre un fonctionnaire public et une série d’infractions ayant semé la peur parmi les habitants des Mourouj. Le suspect a été placé en garde à vue en attendant sa remise aux autorités compétentes.