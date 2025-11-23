Elche – Real Madrid : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match en direct ?

Elche accueille le Real Madrid ce dimanche 23 novembre 2025, à l’occasion de la 13ᵉ journée de Liga. La rencontre se déroulera à l’Estadio Manuel Martínez Valero, où les locaux tenteront de faire face à l’une des équipes les plus redoutables du championnat espagnol.

🕒 Heure du coup d’envoi

Le match Elche – Real Madrid commencera à 21h00. Les supporters des deux équipes sont invités à se connecter quelques minutes avant pour ne rien manquer des compositions, de l’échauffement et des derniers préparatifs avant le coup d’envoi.

📺 Diffusion TV

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1, permettant aux abonnés de suivre l’intégralité du match, ainsi que les analyses et commentaires d’avant et d’après-match.