Tunisie – Santé : première chirurgie au laser thulium réussie

Trois interventions chirurgicales délicates ont été réalisées au profit de patients souffrant d’hypertrophie de la prostate et de calculs rénaux, en utilisant pour la première fois en Tunisie la technique du laser thulium, a annoncé samedi le ministère de la santé.

Les opérations ont été retransmises en direct aux participants au premier atelier international sur la chirurgie mini-invasive robotisée au laser tenu à L’hôpital Habib Thameur vendredi, ce qui a permis de suivre en direct les techniques modernes et d’échanger des expériences entre chirurgiens, renforçant ainsi la position de la Tunisie dans le domaine de la chirurgie mini-invasive, a également fait savoir le ministère de la santé.

Le ministère a précisé que cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre des travaux du “premier forum de Tunisie pour le développement de la médecine sino-africaine”, a réuni des experts chinois et des chefs de service d’urologie de différentes régions.

Le ministère a souligné que cet événement reflète les progrès du système de santé tunisien et son ouverture aux technologies médicales de pointe, ainsi que le renforcement de la coopération médicale avec la Chine au service des citoyens dans tout le pays.