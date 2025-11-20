Tunisie : nuit hivernale agitée avec pluies intenses et vents forts au nord

La soirée de ce jeudi s’annonce particulièrement hivernale, avec un temps agité surtout sur les régions du Nord. L’Institut national de la météorologie prévoit en effet un ciel très nuageux accompagné de pluies éparses, parfois orageuses et localement intenses sur les zones côtières nord.

Ailleurs, quelques passages nuageux sont attendus sans apports pluvieux notables. Le vent, soufflant de l’ouest, sera fort à proximité des côtes où les rafales pourront dépasser les 60 km/h, notamment lors des épisodes orageux. La mer se montrera agitée, devenant très agitée au large du Nord et dans le golfe de Gabès.

Côté températures, la nuit sera froide avec des valeurs comprises entre 10 et 15°C dans la plupart des régions, autour de 8°C sur les hauteurs de l’Ouest et jusqu’à 17°C dans l’extrême Sud.