Sidi Bouzid : Démarrage des travaux de construction du nouvel hôpital à Jelma

Les travaux de construction de l’Hôpital régional catégorie “B” à Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid) ont démarré mercredi.

Le projet, dont le cout s’élève à 92 millions de dinars (coût de l’équipement et de la construction), s’étend sur une superficie de 5 hectares et 800 mètres carrés avec une superficie couverte de 13717 mètres carrés.

La durée des travaux est programmée sur 26 mois. L’hôpital sera doté notamment d’un service de consultations externes, un service des urgences, un service de pédiatrie, un service de chirurgie générale, 3 blocs opératoires, un laboratoire d’analyses et une pharmacie.

Le directeur régional de la santé à Sidi Bouzid, Salem Nasri a indiqué à l’Agence TAP que le nouvel hôpital de Jemla contribuera à rapprocher les services de soins des habitants et à améliorer la qualité des prestations hospitalières dans la région.