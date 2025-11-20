Gabès : report du jugement sur les activités polluantes du GCT

La troisième audience de l’affaire en référé intentée par la section régionale de l’Ordre des avocats de Gabès, visant à suspendre les activités polluantes du Groupe chimique tunisien (GCT), a été reportée au 4 décembre 2025.

Le président de la section, Mounir Laâdouni a indiqué à l’Agence TAP que le jugement de l’affaire, mise en délibéré, sera rendu le 4 décembre prochain.

Par ailleurs, des activistes de société civile ont revendiqué le démantèlement des unités polluantes du GCT, lors d’un rassemblement de protestation observé devant le siège du tribunal de première instance de Gabès.