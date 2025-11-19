Préparatifs du pèlerinage 2026 : le gouverneur de Tunis annonce des avancées

Les préparatifs de la prochaine saison du pèlerinage vont bon train et progressent de manière satisfaisante, a affirmé le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, lors d’une réunion de travail consacrée à la saison de pèlerinage.

Le gouverneur a appelé à mobiliser pleinement les ressources matérielles, humaines et logistiques afin d’assurer le bon déroulement des formalités de voyage vers les lieux saints.

Au cours d’une réunion de travail, mardi au siège du gouvernorat, consacrée à la réussite de la saison du pèlerinage, de faciliter les procédures de voyage et de rapprocher les services des pèlerins, notamment à travers la création d’un guichet unique à la Cité nationale sportive d’El Menzah.

Rappelons qu’en février 2025, en prévision du pèlerinage, un guichet unique a été installé dans plusieurs gouvernorats en vue de faciliter les procédures de voyage des futurs pèlerins. Cette initiative vise à leur faciliter la tâche en regroupant tous les services nécessaires en un seul lieu. Ces services comprennent la prise des empreintes biométriques, les opérations de change de devises, ainsi que la remise du billet d’avion et du reçu de résidence.