Israël : un projet de loi prévoit d’exécuter les prisonniers palestiniens au poison !

Un vif débat au sein de la commission israélienne de la sécurité nationale a révélé, mercredi, les détails controversés d’un projet de loi visant à instaurer la peine de mort contre des prisonniers palestiniens.

Selon les éléments dévoilés lors de cette séance houleuse, relayée par la chaîne de la Knesset, l’exécution serait effectuée par injection létale, sans possibilité d’appel ni de réduction de peine. Le texte, porté par le parti d’extrême droite Force juive dirigé par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, s’appliquerait uniquement aux cas où la victime est juive, ce qui a amené plusieurs députés de l’opposition à le qualifier de loi ouvertement raciste. Les échanges se sont enflammés, notamment entre Ben Gvir et le député travailliste Gilad Kariv, qui a dénoncé une législation motivée par la vengeance et contraire aux principes démocratiques. Alors que le projet a déjà été adopté en première lecture, des organisations médicales ont annoncé leur refus de participer à l’application de telles exécutions, dans un contexte où les Palestiniens subissent déjà des politiques répressives accrues et les conséquences dramatiques de l’offensive israélienne en cours.