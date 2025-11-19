Hajj2026 : Le quota alloué à la Tunisie fixé à 10 982

Le quota de pèlerins tunisiens pour le Hajj 2026 est fixé à 10 982 pèlerins dont mille pèlerins pris en charge à l’étranger et 9 982 répartis sur toutes les régions, a indiqué Anis Mzoughi chargé de la direction générale du pèlerinage au sein du ministère des Affaires religieuses.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une journée d’étude mercredi, à l’Institut Supérieure des Sciences Islamiques de Kairouan, le responsable a précisé que le quota de la Tunisie reste inchangé durant la saison 2026.

Actuellement, les services du ministère se penchent sur la finalisation de l’examen médical obligatoire pour les pèlerins , a-t-il ajouté soulignant le démarrage, bientôt, de l’élaboration de la liste définitive des pèlerins acceptés ainsi que de la liste d’attente.

A noter que la journée d’étude s’est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses Ahmed Bouhali du gouverneur de la région, des responsables régionaux concernés et d’imams venus des différents gouvernorats de la République.