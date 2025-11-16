Kairouan : Inauguration du premier marché de voitures d’occasion

Le premier marché hebdomadaire, dédié à la vente de voitures d’occasion à Kairouan, a été inauguré, samedi. Installé sur une superficie de 10 000 m², au marché de gros de la ville, il constitue, selon le secrétaire général de la municipalité de Kairouan, Hamadi Abdallah, un nouvel espace clé pour la région.

Ce marché contribuera à créer une dynamique économique dans la région, située au carrefour de six gouvernorats, a-t-il dit dans une déclaration à l’agence TAP. Il a indiqué que dès le premier jour, l’affluence a largement dépassé les attentes avec environ 240 véhicules mis en vente.

Cet espace, pensé pour organiser le secteur de la vente de voitures d’occasion et offrir un cadre sécurisé et approprié aux transactions, regroupe l’ensemble des services essentiels. Il comprend notamment un bureau administratif relevant de la municipalité et ce, pour faciliter les procédures de vente sur place.

Le responsable municipal a souligné qu’en partenariat avec l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Kairouan, des services supplémentaires ont été mis en place, notamment la présence de techniciens spécialisés en mécanique automobile en vue de fournir des conseils aux acheteurs et de faciliter ainsi les transactions.

La capacité d’accueil du marché devrait atteindre 300 voitures, a précisé le responsable municipal, relevant qu’il a été décidé de fixer un droit d’accès de 5 dinars pour les véhicules mis en vente. Cette redevance a pour but de réguler l’affluence et d’assurer un cadre plus organisé et professionnel au fonctionnement du marché, a-t-il ajouté.