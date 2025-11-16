Dubaï inaugure le plus haut hôtel du monde : le Ciel Dubai Marina atteint 377 mètres

Dubaï s’apprête une nouvelle fois à repousser les limites de l’architecture avec l’ouverture prochaine du Ciel Dubai Marina, annoncé comme le plus haut hôtel du monde. Ce gratte-ciel hôtelier de 377 mètres et 82 étages, dont l’inauguration est prévue pour novembre 2025, s’élèvera au cœur du prestigieux quartier de Dubai Marina.

Doté de 1 004 chambres et d’équipements luxueux, notamment une piscine à débordement offrant une vue imprenable sur la ville et le littoral, ce projet signé par le groupe InterContinental Hotels (IHG) incarne la volonté de l’émirat de renforcer son statut de destination mondiale du tourisme haut de gamme.

Pensé pour profiter pleinement du panorama et de la proximité des principales attractions, le Ciel Dubai Marina devrait rapidement devenir un nouveau repère économique et touristique, attirant voyageurs et investisseurs séduits par l’audace architecturale de Dubaï.