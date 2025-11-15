Tunisie : l’industrie, premier employeur du pays avec près de 720 000 postes

Lors d’une séance plénière consacrée au budget 2026, la ministre de l’Industrie Fatma Thabet Chiboub a mis en avant le rôle central du secteur industriel tunisien, premier créateur d’emplois dans le pays. Elle a rappelé que près de 5 000 entreprises employant plus de dix salariés, dont plus de 2 000 entièrement orientées vers l’exportation, absorbent une grande partie de la main-d’œuvre nationale.

Selon les données de l’INS pour le deuxième trimestre 2025, les industries manufacturières représentent à elles seules 20 % de l’emploi, soit environ 720 000 postes. La ministre a également détaillé la composition du tissu industriel : le textile-habillement domine avec un tiers des entreprises et 34 % des emplois, suivi par l’industrie agroalimentaire (22 % des entreprises et 15 % des emplois) et les industries mécaniques et électriques qui, avec 906 sociétés, génèrent 30 % des postes.

Elle a enfin souligné que la stratégie du ministère vise à renforcer la compétitivité des entreprises, préserver le tissu productif et développer les services industriels afin de soutenir la modernisation et la diversification de l’économie tunisienne.