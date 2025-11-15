Kais Saïed insiste sur l’harmonie et la cohésion dans l’action gouvernementale

Le président de la République, Kais Saïed, s’est entretenu, vendredi, 14 novembre courant, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

Lors de cette réunion, le président de la République a mis l’accent sur l’impératif de harmonie et de la cohésion dans l’action gouvernementale, soulignant que de nombreux responsables, tant au niveau central qu’au double niveau régional et local, n’ont pas encore saisi les enjeux et défis auxquels fait face le pays.

Cité dans un communiqué, le chef de l’Etat a par ailleurs souligné qu’il n’est plus question de tolérer les agissements des responsables défaillants, ajoutant que certains d’entre eux cherchent même à exacerber la situation dans le pays et justifient à tort leurs actes par le faux prétexte d’exécuter les instructions présidentielles alors que le chef de l’État n’hésite plus à intervenir dans les questions les plus simples pour résoudre les problèmes des citoyens qui sont initialement du ressort des autorités locales, régionales et centrales.

Le président Saïed a en outre souligné que l’État tunisien ne veut plus persécuter personne mais qu’il n’acceptera jamais en contrepartie qu’un Tunisien soit lésé, assurant que des efforts sont en cours afin de permettre aux jeunes de prendre le relais et de s’impliquer avec engagement et responsabilité dans la bataille de la libération nationale.

“La Tunisie n’a plus besoin d’une compétence sans patriotisme”, a-t-il encore martelé avant de poursuivre qu’il est temps d’accélérer le processus de réforme dans les différents secteurs afin de répondre aux aspirations et attentes du peuple tunisien.

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a discuté avec la cheffe du gouvernement de la marche de plusieurs services publics, mettant l’accent sur l’impératif de veiller à ce qu’ils soient totalement neutres, pressant chaque responsable au sein de l’État d’oeuvrer à la réalisation des attentes légitimes du peuple tunisien.