Antibiotiques : les experts tunisiens mettent en garde contre une menace sanitaire majeure

Lors d’une journée de sensibilisation organisée à la Cité des sciences de Tunis, des experts de la santé ont tiré la sonnette d’alarme sur la résistance aux antibiotiques, qualifiée de « pandémie silencieuse » et désormais considérée comme l’une des plus graves menaces sanitaires du XXIᵉ siècle.

Initié par l’Organisation mondiale de la santé animale, l’événement — tenu en partenariat avec plusieurs ministères — s’inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques. Les spécialistes ont rappelé que la mauvaise utilisation des antibiotiques, qu’il s’agisse de traitements interrompus, de médicaments non adaptés ou de prises sans ordonnance, favorise l’émergence de bactéries résistantes aux conséquences sanitaires et économiques majeures. Ils ont souligné la nécessité d’une approche intégrée « Une seule santé », englobant la santé humaine, animale, végétale et environnementale, notamment en appelant à une meilleure sensibilisation des agriculteurs et à une utilisation plus rationnelle des traitements vétérinaires.

Les autorités tunisiennes ont réaffirmé leur engagement à travers le plan national lancé en 2019, visant à renforcer la surveillance, prévenir les infections et encadrer l’usage des antibiotiques dans tous les secteurs. Cette journée a également été marquée par la remise de prix aux élèves et étudiants ayant réalisé des œuvres de sensibilisation sur ce sujet crucial.