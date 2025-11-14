Tunisie : 621 interventions de la Protection civile en 24 heures

Les unités de la Protection civile ont effectué 179 interventions de secours et d’assistance sur les routes au cours des vingt-quatre dernières heures, selon un communiqué publié aujourd’hui, vendredi, par le porte-parole de la Protection civile sur sa page Facebook.

Au total, les agents de la Protection civile ont réalisé 621 interventions entre 6 heures le 13 novembre 2025 et 6 heures le 14 novembre 2025, dont 54 pour des incendies, 179 pour des secours et assistance sur les routes et 385 pour d’autres types d’incidents.