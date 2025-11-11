Tunisie : Prévisions météo du mardi 11 novembre 2025

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du mardi 11 novembre 2025 sera marquée par des passages nuageux sur l’ensemble du pays.

Les vents, soufflant du secteur sud, seront faibles à modérés, avant de se renforcer légèrement près des côtes nord en cours de journée. La mer sera d’abord peu agitée, puis deviendra agitée au nord au fil des heures.

Côté températures, une légère hausse est attendue. Elles varieront entre 22 et 26°C sur les régions côtières, autour de 19°C à El Kef et 21°C à Siliana, selon les prévisions de l’INM.