La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé le report à une heure plus précoce du coup d’envoi des deux matchs amicaux que disputera la sélection nationale face à la Mauritanie et à la Jordanie.

Prévue initialement à 18h30, la rencontre débutera finalement à 17h45, les 12 et 14 novembre 2025, au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Ces deux confrontations entrent dans le cadre de la préparation des Aigles de Carthage en vue de la Coupe arabe, qui se tiendra au Qatar du 1er au 18 décembre 2025, et de la Coupe d’Afrique des nations, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La FTF a également rappelé que la Tunisie affrontera le Brésil, le 18 novembre 2025 à Lille, à partir de 20h30, pour clôturer sa série de matchs de préparation avant les grandes échéances.