Tunisie : Modification partielle du trajet des lignes de bus 104 et 30

Une modification sera apportée aux trajets des lignes de bus 104 et 30 à partir de mardi 11 novembre 2025, en raison de la fermeture partielle et temporaire de la rue Tayeb Mhiri à Bardo, dans le sens vers Mellassine, sur la portion comprise entre la rue Yougourta et la rue de la Municipalité.

Cette modification restera en vigueur pendant toute la durée des travaux, dans le cadre de la réalisation de la ligne D du réseau ferroviaire rapide, a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué publié ce lundi.

Le changement consiste à supprimer les arrêts de Bouchoucha, Er-rabita et Ibn Charaf, les bus empruntant désormais la rue du 20-Mars jusqu’au carrefour de Bab Saadoun, puis la rue du 9-Avril, avant de revenir à leur trajet habituel.