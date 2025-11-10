Tunisie : deux ans de prison pour un homme d’affaires du secteur des huiles

La cour d’appel de Tunis, à travers sa 36e chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, a condamné un homme d’affaires opérant dans le secteur de la distribution et de la commercialisation des huiles à deux ans de prison assortis d’amendes financières.

Selon les informations disponibles, le parquet du pôle judiciaire économique et financier avait décidé de le renvoyer devant la juridiction compétente pour des accusations liées à l’exportation de marchandises sans déclaration des revenus correspondants auprès de la Banque centrale de Tunisie. L’affaire concerne notamment le non-rapatriement des recettes issues de ventes à l’étranger, une infraction considérée comme une atteinte grave à la réglementation des changes et à la transparence financière.