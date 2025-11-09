Wafa Taboubi primée pour « Les Fugueuses » à la 3e édition des Saisons de la Création

La pièce « Les Fugueuses » de Wafa Taboubi a remporté le grand prix de la création théâtrale tunisienne à la troisième édition du Festival national de théâtre tunisien « Saisons de la Création » dont le palmarès a été dévoilé samedi soir à La salle Le 4ème Art à Tunis.

« Les Fugueuses » succède ainsi à la pièce “El Bakkhara” de Sadok Trabelsi (Théâtre de l’Opéra de Tunis), lauréate du Grand prix en 2024.

La pièce de Taboubi a également remporté le prix de la meilleure interprétation féminine, décerné à Fatma Ben Saidane.

« Call Center Tragedy » (Jacaranda) a raflé trois distinctions : Prix de la meilleure mise en scène pour Nizar Saïdi, Prix du meilleur texte théâtral attribué à Abdelhalim Messaoudi et Prix de la meilleure scénographie également signé Nizar Saïdi.

Le Prix de meilleure interprétation masculine est revenu à Nooman Hamda acteur et metteur en scène de « Chute libre ».

Le festival national de théâtre tunisien a remis six prix Officiels et trois prix d’encouragement.

Organisée par le Théâtre national tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) et placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cette 3e édition des « Saisons de la création » s’est déroulée du 28 octobre au 8 novembre 2025, entre Tozeur et Tunis, sous le signe de la décentralisation culturelle et du renouveau de la scène théâtrale nationale.

Palmarès

Compétition Officielle:

– Le Grand prix de la création théâtrale tunisienne : « Les Fugueuses » de Wafa Taboubi.

– Prix de la meilleure mise en scène : Nizar Saïdi pour la pièce « Call Center Tragedy » (Jacaranda).

– Prix du meilleur texte théâtral : Abdelhalim Messaoudi pour la pièce « Call Center Tragedy » (Jacaranda) de Nizar Saïdi.

– Prix de la meilleure scénographie : Nizar Saïdi pour sa pièce « Call Center Tragedy » (Jakaranda)

– Prix de meilleure interprétation masculine : Nooman Hamda acteur et metteur en scène de « Chute libre ».

– Prix de la meilleure interprétation féminine : Fatma ben Saidane pour son rôle dans « Les Fugueuses » de Wafa Taboubi

Prix d’encouragement décernés par le Théâtre National Tunisien et la fondation FABA :

– Prix de la meilleure photographie : Sameh Ben Said, pour la pièce « Statue en pierre » de Karim Achour.

– Prix de la meilleure vidéo : Hamza Faleh, pour la pièce « Call Center Tragedy » (Jacaranda) de Nizar Saïdi

– Prix de la meilleure critique théâtrale : Arij Machergui pour un article sur la pièce « Chute libre » de Nooman Hamda.