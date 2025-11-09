Faouzi Benzarti quitte le Club africain après le derby face à l’Espérance

Faouzi Benzarti a décidé de quitter son poste d’entraîneur du Club africain, a annoncé Mahdi Miled, président de la section football, ce dimanche 9 novembre 2025 sur Mosaïque FM.

Ce départ intervient à la suite du derby de la capitale face à l’Espérance sportive de Tunis, soldé par un nul (0-0), et marque la colère du technicien contre ce qu’il considère comme des erreurs d’arbitrage répétées au détriment de son équipe, notamment face aux grands clubs. Ce geste symbolique de protestation met fin à une collaboration entamée en mai 2024, alors que son retour à Bab Jedid avait suscité beaucoup d’espoirs.

Le départ du doyen des entraîneurs tunisiens plonge ainsi le Club africain dans une nouvelle période d’incertitude, dans un contexte déjà marqué par des résultats inconstants et des tensions internes persistantes.