Tunisie : les viandes importées jugées insuffisantes pour freiner la flambée des prix

Le président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed El Amiri, a déclaré à La Porte de la Tunisie que les quantités de viande réfrigérée importée, notamment d’agneau, demeurent insuffisantes pour réguler le marché tunisien.

Malgré l’importation hebdomadaire d’un conteneur contenant environ 1 200 têtes de moutons, soit près de 20 tonnes de viande, cette quantité reste très en deçà des besoins de consommation à l’échelle nationale. El Amiri a souligné que la diminution du cheptel local, estimée à plus de 60 % au cours des trois dernières années, aggrave la situation et empêche la baisse des prix. Il a également pointé du doigt le rôle du syndicat des agriculteurs, l’accusant de ne pas avoir encadré efficacement les éleveurs ni assuré une coordination pour garantir l’approvisionnement du marché en viande locale.

Enfin, il a déploré l’absence de dialogue entre la Chambre des bouchers, l’Union des agriculteurs et les autorités concernées, appelant à des réunions urgentes afin de préparer l’approvisionnement du marché, notamment à l’approche du mois de Ramadan.