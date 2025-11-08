Tunisie : Fares Ferjani brille avec une médaille d’argent en Coupe du monde de sabre

À Alger, l’escrimeur tunisien Fares Ferjani a brillamment décroché la médaille d’argent lors de la Coupe du monde de sabre, offrant ainsi un nouveau succès à la Tunisie.

Auteur d’un parcours remarquable, il s’est incliné de justesse en finale face à l’Américain Colin Heathcock (12–15). Avant d’atteindre ce stade, Ferjani avait enchaîné les victoires impressionnantes : il a éliminé l’Iranien Nima Zahadi (15–1), l’Américain Jayden Calihan (15–8), puis le Japonais Yuto Rikiteik (15–9). En quart de finale, il a pris le dessus sur le Français Maxime Bianfetti (15–13) avant de triompher en demi-finale du Sud-Coréen Oh Sanguk (15–14), l’un des meilleurs sabreurs au monde.

La Tunisie poursuivra la compétition dimanche dans l’épreuve par équipes, avec Fares Ferjani en tête d’un quatuor composé d’Ahmed Ferjani, Amene Allah Hmisi et Mohamed Aziz Kouach, qui affrontera Hong Kong dès les seizièmes de finale.