Tarak Ben Ammar condamné à quatre ans de prison avec sursis pour faillite frauduleuse

Le célèbre producteur franco-tunisien Tarak Ben Ammar, figure emblématique du cinéma international, a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre ans de prison avec sursis et à une amende de 50 000 euros pour faillite frauduleuse et faux en écriture.

Cette décision fait suite à une enquête portant sur la faillite, en 2011, de l’une de ses sociétés, qui avait entraîné la perte de centaines d’emplois. Le parquet avait requis la même peine, estimant que le producteur s’était rendu coupable de détournement d’actifs et de manquements graves dans la gestion de ses entreprises. Si cette condamnation ne le conduit pas directement en prison, elle impose toutefois des obligations strictes dans le cadre du sursis, sous peine de voir la sanction transformée en peine ferme.

L’avocat de Tarak Ben Ammar a d’ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette décision, qui marque un tournant dans la carrière de ce grand nom du 7ᵉ art, longtemps célébré pour ses productions entre l’Europe, la Tunisie et Hollywood.