Prévisions météo : jusqu’à 50 mm de pluie et grêle possible dans le Nord

Des pluies temporairement orageuses sont attendues, samedi et dimanche, sur les régions du Nord. Ces pluies seront parfois abondantes, notamment sur l’extrême Nord-ouest, où les quantités les plus importantes varieront entre 30 et 50 mm, accompagnées localement de chute de grêle, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Des vents forts souffleront sur le nord et le centre, dépassant temporairement les 90 km/h sous forme de rafales, notamment lors de l’apparition des nuages orageux.