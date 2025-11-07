Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Des nuages parfois denses avec chutes de pluies éparses attendues cette nuit sur les régions côtières du Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Sud, relativement fort près des côtes Nord et faible à modéré sur le reste des régions. La mer sera agitée au nord et peu agitée dans le reste des régions. Les températures nocturnes seront comprises entre 10 et 15 degrés sur le Nord et les hauteurs de l’Ouest et entre 26 et 20 degrés sur le reste des régions.