Budget 2026 : 1 600 millions de dinars alloués aux bracelets électroniques en Tunisie

Lors d’une séance d’audition consacrée à l’examen du budget de l’État pour 2026, le président de la Commission de la législation générale à l’Assemblée des représentants du peuple, Yasser Gouari, a annoncé qu’un montant de 1 600 millions de dinars sera alloué à l’acquisition de bracelets électroniques.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du développement des peines alternatives à l’incarcération, visant à désengorger les prisons tunisiennes. Gouari a également présenté plusieurs indicateurs relatifs au fonctionnement du système judiciaire, faisant état d’une augmentation de 20 % des affaires en première instance et d’une diminution de 12 % au niveau de la Cour de cassation.

Il a, en outre, salué les avancées notables de la numérisation du secteur, soulignant que près de 25 000 procès à distance ont déjà été organisés, marquant une étape importante vers une justice plus moderne et plus efficace.