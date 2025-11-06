Tunisie : prolongation du confinement des chevaux à Ksar Saïd après de nouveaux cas du virus EHV-1

Les autorités tunisiennes ont décidé de prolonger les mesures de quarantaine au champ de courses de Ksar Saïd, dans le gouvernorat de La Manouba, après la détection de cinq nouveaux cas d’infection au virus de la rhinopneumonie équine de type 1 (EHV-1), une souche mutée à laquelle les chevaux tunisiens n’avaient encore jamais été exposés.

Selon Tarad Ben Ghraben, président de la Fédération professionnelle commune des chevaux, les mesures comprennent la suspension des compétitions ainsi que l’interdiction d’entrée et de sortie des chevaux du site. Il a insisté sur la nécessité d’un strict respect des protocoles d’isolement, de désinfection et de contrôle vétérinaire. Une cellule de suivi sanitaire a été mise en place pour superviser la situation.

Les autorités espèrent un retour à la normale d’ici deux semaines, avec le lancement imminent d’une campagne de vaccination. Il convient de préciser que ce virus n’est pas transmissible à l’homme.