Accès à l’eau : près de 200 alertes citoyennes recensées en octobre 2025

Environ 192 alertes citoyennes liées à des problèmes d’accès à l’eau ont été recensées par l’Observatoire tunisien de l’eau (OTE) en octobre 2025.

Ces alertes concernent la qualité de l’eau distribuée, des coupures dans la distribution de l’eau potable non déclarées par la SONEDE, des fuites d’eau au niveau du réseau national et des mouvements de protestation revendiquant le droit à l’eau.

L’observatoire a ainsi fait savoir que son site www.watchwater.tn a recueilli, en octobre dernier, environ 163 alertes pour coupures d’eau, 17 alertes concernant des fuites d’eau, 9 alertes sur des mouvements de protestation revendiquant le droit à l’eau et 3 alertes concernant la qualité de l’eau distribuée.

Le gouvernorat de Ben Arous arrive en tête des gouvernorats concernés par ces alertes avec 24 alertes, suivi par le gouvernorat de Sfax (18 alertes). Les gouvernorats de Bizerte, Gabès, Gafsa et Tunis ont également été fortement touchés par les problèmes d’accès à l’eau en octobre 2025 avec respectivement 16, 15, 15 et 14 alertes enregistrées.

L’Observatoire Tunisien de l’Eau est un projet associatif créé, en 2016, par l’association “Nomad 08” pour défendre le droit d’accès à l’eau pour Tous. Son rôle est d’influencer les politiques et les pratiques, et de suivre l’application des engagements nationaux et internationaux de toutes les parties prenantes du secteur, en vue d’améliorer les conditions d’accès des communautés rurales et urbaines aux services d’eau et d’assainissement.