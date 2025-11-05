Transition énergétique : la Tunisie ouvre sa plus grande centrale solaire à Sbikha

La Tunisie s’apprête à franchir une étape majeure dans sa transition énergétique avec l’inauguration, à la fin du mois de novembre 2025, de la plus grande centrale solaire du pays, située à Sbikha, dans le gouvernorat de Kairouan. Achevé à 95 %, ce projet d’envergure, porté par une société privée, s’étend sur près de 200 hectares et produira 230 mégawatts d’électricité par an, soit environ 1,3 % de la consommation nationale.

Représentant un investissement de 260 millions de dinars, le site injectera prochainement sa production dans le réseau de la STEG, contribuant ainsi à réduire les importations de gaz naturel et les émissions de CO₂, estimées à 120 000 tonnes par an. Au-delà de son impact énergétique, la centrale de Sbikha incarne un modèle de développement durable : elle a permis la réhabilitation de terres salinisées, la création de près de 900 emplois, dont plus de la moitié au profit des habitants de la région, et la mise en place d’initiatives sociales en faveur des écoles et dispensaires locaux.

Ce projet pionnier confirme le potentiel solaire exceptionnel de la Tunisie et son ambition de porter la part des énergies renouvelables à 35 % d’ici 2030, en misant sur des partenariats publics et privés renforcés.