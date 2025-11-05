Moment historique aux États-Unis : à 34 ans, Zohran Mamdani devient le premier maire socialiste musulman de New York

L’élection de Zohran Mamdani à la mairie de New York marque un tournant historique dans la vie politique américaine. À seulement 34 ans, ce socialiste démocrate d’origine ougandaise incarne une nouvelle génération de dirigeants porteurs d’un message d’inclusion et de justice sociale.

Fils d’immigrés et musulman assumé, il symbolise la diversité et la résilience de la ville-monde qu’est New York. Sa victoire éclatante face à des figures établies comme Andrew Cuomo et Curtis Sliwa témoigne du désir profond de renouveau au sein de l’électorat. En plaçant la lutte contre les politiques migratoires de Donald Trump au cœur de sa campagne, Mamdani a su redonner espoir à des millions de citoyens marginalisés.

Son parcours, de Kampala aux gratte-ciel de Manhattan, illustre la promesse vivante du rêve américain réinventé : celle d’une Amérique plus ouverte, plus équitable et fidèle à ses idéaux de liberté et de solidarité.