Football – Ligue 1 (13e journée) : les arbitres des matches de jeudi

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres prévues jeudi pour le compte de la 13e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel :

Jeudi 6 novembre

A Radès:

Espérance ST – JS Omrane arb : Houssem Ben Sassi / VAR : Oussama Ben Isshak

Au Bardo:

S. Tunisien – Club africain arb : Fraj Abdellaoui / VAR: Hichem Guirat

Mecredi 5 novembre

A La Marsa:

AS Marsa – CA Bizertin arb : Hosni Neili / VAR: Mehrez Melki

A Béja:

O. Béja – CS Sfaxien arb : Bedis Ben Salah / VAR: Hamza Jeaied

A Sousse:

ES Sahel – ES Zarzis arb : Khalil Jary / VAR: Khaled Gouider

A Métlaoui:

ES Métlaoui – US Monastir arb : Motassar Belarbi / VAR: Haythem Trabelsi

Déjà joués :

Mardi 4 novembre

A Bir Bouregba:

AS Soliman – US Ben Guerdane 0-1

A Kairouan:

JS Kairouan – AS Gabès 2-1