Football – Ligue 1 (13e journée) : les arbitres des matches de jeudi

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres prévues jeudi pour le compte de la 13e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel :
Jeudi 6 novembre
A Radès:
Espérance ST – JS Omrane arb : Houssem Ben Sassi / VAR : Oussama Ben Isshak
Au Bardo:
S. Tunisien – Club africain arb : Fraj Abdellaoui / VAR: Hichem Guirat
Mecredi 5 novembre
A La Marsa:
AS Marsa – CA Bizertin arb : Hosni Neili / VAR: Mehrez Melki
A Béja:
O. Béja – CS Sfaxien arb : Bedis Ben Salah / VAR: Hamza Jeaied
A Sousse:
ES Sahel – ES Zarzis arb : Khalil Jary / VAR: Khaled Gouider
A Métlaoui:
ES Métlaoui – US Monastir arb : Motassar Belarbi / VAR: Haythem Trabelsi
Déjà joués :
Mardi 4 novembre
A Bir Bouregba:
AS Soliman – US Ben Guerdane 0-1
A Kairouan:
JS Kairouan – AS Gabès 2-1