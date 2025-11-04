Monastir : un avocat condamné à quatre ans et demi de prison

La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Monastir a condamné un avocat à une peine de quatre ans et demi de prison. Il a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans le but de diffuser de fausses informations, d’attribuer à un fonctionnaire public des faits erronés et de porter atteinte à la sécurité publique.

L’affaire remonte à juin 2023, date à laquelle l’avocat avait été arrêté. Depuis, il faisait l’objet d’un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction du même tribunal.

Cette condamnation s’inscrit dans le cadre des poursuites engagées contre la propagation d’informations jugées mensongères et susceptibles de troubler l’ordre public.