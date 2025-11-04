Attention : retirer le moisi du concentré de tomate peut être mortel, préviennent les experts

Beaucoup de personnes commettent, sans le savoir, une erreur potentiellement mortelle en utilisant du concentré de tomate ou de la confiture après avoir simplement retiré la couche de moisissure visible à la surface.

Les experts en santé mettent pourtant en garde contre cette pratique dangereuse, expliquant que les racines du champignon peuvent pénétrer profondément dans l’aliment, favorisant la prolifération de bactéries et la production de substances toxiques appelées mycotoxines. Ces toxines invisibles à l’œil nu peuvent provoquer des troubles digestifs graves — tels que vomissements, diarrhées ou atteintes du foie — et, à long terme, affaiblir le système immunitaire. Les aliments les plus à risque sont les produits tendres et humides, comme les confitures, le concentré de tomate, les fromages frais, le pain ou encore le yaourt.

En revanche, dans le cas d’aliments durs comme certains fromages à pâte ferme, il est parfois possible de retirer la partie contaminée sans danger. Les spécialistes recommandent toutefois, par prudence, de jeter tout produit moisi pour éviter tout risque d’intoxication.