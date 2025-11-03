Palestine : Deux jeunes martyrs à Al Khalil et à Naplouse

Un jeune Palestinien a été tué par balle par un colon sioniste à l’entrée nord d’Al Khalil tôt lundi matin.

Le correspondant de WAFA a rapporté qu’Ahmad Rabhi al-Atrash a été tué d’une balle dans la tête, tirée à balles réelles par un colon à l’entrée nord d’Al Khalil.

Les forces d’occupation sionistes ont empêché les équipes du Croissant-Rouge présentes dans la région de Ras al-Joura, près de la route de contournement, d’atteindre le martyr et l’ont laissé gisant au sol, dans son sang, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Après avoir convoqué sa famille pour qu’elle l’identifie, elles l’ont transféré vers un lieu inconnu.

De plus, le ministère palestinien de la Santé a annoncé lundi matin le décès de Jamil Atef Jamil Hanani, âgé de 17 ans, des suites de ses graves blessures par balles reçues dimanche soir à Beit Furik.

Selon le Croissant-Rouge palestinien, Hanani a été touché à la poitrine par une balle réelle lors d’un raid sioniste sur Beit Furik, à l’est de Naplouse. Il a été transféré à l’hôpital gouvernemental Rafidia de Naplouse, où son décès a été constaté.