Liverpool – Aston Villa : Sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

Le spectacle s’annonce au stade d’Anfield ce samedi 1er novembre 2025, à l’occasion de la 10e journée de Premier League. Le Liverpool FC reçoit Aston Villa pour un duel prometteur entre deux formations ambitieuses.

Le coup d’envoi sera donné à 21h00 (heure tunisienne et française). Les supporters pourront suivre la rencontre en direct sur Canal+ Foot, diffuseur officiel du championnat anglais.

Toujours redoutable à domicile, Liverpool cherchera à consolider sa place sur le podium sous la houlette de Jürgen Klopp, tandis qu’Aston Villa tentera de créer la surprise et de s’imposer face à un géant du championnat.

📅 Date : samedi 1er novembre 2025

🕘 Heure : 21h00

🏟️ Lieu : Anfield, Liverpool

📺 Diffusion TV : Canal+ Foot