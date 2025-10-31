Trois Palestiniens tués dans la bande de Gaza malgré le cessez-le-feu

Trois Palestiniens, dont un homme grièvement blessé dans une frappe précédente, ont été tués vendredi alors que l’armée poursuivait ses bombardements sur plusieurs zones de la bande de Gaza, en violation du cessez-le-feu.

Selon des sources médicales, Hamdi Ahmad al-Breim a été tué dans le bombardement de sa maison dans le quartier de Misbih, à Abasan al-Kabira, à l’est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Le jeune Mohammad Salem Qudeih est décédé de ses blessures subies lors d’une précédente frappe israélienne ayant visé une tente de déplacés à Mawasi Khan Younès.

Un troisième Palestinien a également été abattu par les forces israéliennes dans la rue al-Jalaa à Gaza-Ville, ont précisé les mêmes sources.

Dans la nuit, l’armée a fait exploser plusieurs habitations à l’est de Gaza et de Khan Younès, tandis que les navires de guerre israéliens ont ouvert le feu au large des côtes de la ville de Gaza.