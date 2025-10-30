Tunisie : jusqu’à 8 000 dinars pour une Omra économique

Le vice-président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, Sami Ben Saidane, a indiqué, jeudi 30 octobre 2025, que le coût des voyages de la Omra reste raisonnable par rapport aux autres pays musulmans, mais demeure élevé pour les Tunisiens en raison de la baisse du pouvoir d’achat et du contexte économique difficile.

Les prix varient actuellement entre 3 500 et 4 500 dinars selon le niveau des prestations, atteignant jusqu’à 8 000 dinars durant la seconde moitié du mois de Ramadan, période de forte demande. Ben Saidane a précisé que plus de 90 % des pèlerins tunisiens n’ont pas recours aux agences de voyages agréées et a appelé les citoyens à vérifier l’identité des organisateurs pour éviter les fraudes. Il a également proposé la création d’une représentation tunisienne à La Mecque et à Médine, regroupant des membres des ministères du Tourisme et des Affaires religieuses, afin d’assurer un meilleur suivi et de prévenir les abus.

Selon lui, environ 140 000 Tunisiens devraient accomplir la Omra cette saison, un chiffre qui aurait pu atteindre 200 000 sans l’impact du nouveau cadre juridique sur les chèques.