Tunisie : grève des banques et assurances les 3 et 4 novembre pour réclamer des augmentations salariales

Ahmed Jaziri, secrétaire général de la Fédération générale des banques, des institutions financières et des compagnies d’assurance, a déclaré que la grève prévue les 3 et 4 novembre dans le secteur bancaire et assurantiel constitue un moyen de pression pour relancer le dialogue, et non une fin en soi.

Il a souligné que l’augmentation salariale pour l’année 2025 n’a pas été appliquée dans ce secteur, contrairement à la fonction publique et à la Poste, et que le Conseil bancaire et financier a refusé d’engager des négociations malgré plusieurs réunions. Jaziri a également appelé à l’application de la loi n°41 de 2023, qui vise à limiter les taux d’intérêt sur les prêts à long terme, tout en exhortant le président de la République à intervenir pour garantir le dialogue et éviter un blocage économique. Il a enfin affirmé que cette grève vise avant tout à rétablir les droits légitimes et à promouvoir la justice sociale, sans nuire à l’intérêt du pays.