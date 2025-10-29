Pharmaciens et CNAM tentent d’apaiser les tensions autour du tiers payant

Le syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) a appelé, dans un communiqué publié hier mardi, les pharmaciens et les assurés sociaux, affiliés au régime de soins “médecin de famille” à acheter les médicaments destinés à traiter les maladies ordinaires auprès des pharmacies, en bénéficiant du remboursement des frais des médicaments, conformément aux procédures en vigueur par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)

Le même jour, la CNAM a annoncé, sans son communiqué, que les affiliés au régime de soins privés peuvent bénéficier du remboursement des frais d’achat des médicaments pour les maladies ordinaires, conformément aux procédures en vigueur.

Elle a également souligné la poursuite du système “tiers payant” avec les pharmaciens n’ayant pas adhéré à la décision du SPOT en date du 25 octobre dernier, concernant le non renouvellement de l’accord pour l’année 2026 avec la CNAM et la suspension de son application pour les maladies ordinaires à compter du 27 octobre courant.

La CNAM a estimé que cette décision unilatérale n’a pas respecté les procédures et les délais légaux et contractuels prévus par l’accord sectoriel.

Dans ce contexte, le SPOT a appelé à la poursuite du système “tiers payant” et au remboursement des frais des médicaments pour les maladies ordinaires, en attendant la régularisation des problématiques en suspens par voies juridiques et institutionnelles.

Le syndicat a précisé que le pharmacien tunisien a accompli, ces dernières années, son devoir national et professionnel de manière satisfaisante et assumé à titre individuel, les conséquences des manquements de la caisse, pour garantir l’accès des citoyens aux médicaments.

Il convient de rappeler que le SPOT a décidé, à l’issue de son assemblée générale extraordinaire du 25 octobre dernier, de ne pas renouveler l’accord relatif au tiers payant avec la CNAM pour l’année 2026 et de suspendre le système tiers payant pour les maladies ordinaires à compter du lundi 27 octobre courant.