Tunisie : Prévisions météo pour le mardi 28 octobre 2025

Le temps sera marqué, mardi 28 octobre, par quelques passages nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien.

Les vents souffleront du nord sur les régions nord et centrales, et de l’est sur le sud. Ils se montreront relativement forts près des côtes nord et sur le golfe d’Hammamet, tandis qu’ils resteront faibles à modérés ailleurs.

La mer sera très agitée sur les côtes nord et le golfe d’Hammamet, et peu agitée à agitée le long des autres littoraux.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 20 et 25°C dans la plupart des régions, autour de 17°C sur les hauteurs de l’ouest, et pourront atteindre 27°C dans le sud-ouest.