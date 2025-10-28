Tunisie : les exportations d’huile d’olive atteignent 3,6 milliards de dinars à fin septembre 2025

À fin septembre 2025, les recettes d’exportation de l’huile d’olive tunisienne ont atteint 3 599,1 millions de dinars, selon les données de l’ONAGRI. Bien que les quantités exportées aient enregistré une hausse notable de 41,3 %, atteignant 268,6 mille tonnes contre 190,1 mille tonnes durant la même période de la campagne précédente, la valeur totale des exportations a, elle, chuté de 28,4 % en raison d’une forte baisse des prix mondiaux.

En septembre 2025, le prix moyen du kilogramme d’huile d’olive a en effet diminué de 46,2 % par rapport à 2024, variant entre 9,28 et 17,9 dinars selon la qualité. L’huile extra vierge domine les exportations avec 77,7 % du volume total, tandis que le conditionné représente 15,1 %, en légère progression. L’Union européenne demeure le principal marché (58 % du volume), suivie de l’Amérique du Nord (26,3 %) et de l’Afrique (9,4 %).

Pour l’huile d’olive biologique, les exportations ont atteint 50,9 mille tonnes d’une valeur d’environ 714 millions de dinars, majoritairement destinées à l’Italie, à l’Espagne et aux États-Unis, confirmant la place de la Tunisie parmi les leaders mondiaux du secteur, malgré une conjoncture marquée par la chute des prix.