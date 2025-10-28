Tunisie : La ministre des Finances détaille les mesures pour réduire le chômage

Mardi 28 octobre 2025, une séance d’audition conjointe des commissions des finances au Parlement et au Conseil des gouvernorats et régions se tient avec la ministre des Finances, Meskhet Salama Al-Khaldi, concernant l’exécution du budget de l’État pour l’année 2025.

Lors de sa présentation sur le plan de l’emploi, la ministre a indiqué, selon Mosaique, que la première étape consiste à régulariser les situations précaires, ce qui, selon elle, n’est pas une tâche facile. Elle a également abordé le soutien à l’emploi dans le secteur privé et l’encouragement de l’investissement dans les entreprises locales, considérées comme des mesures contribuant à la réduction du taux de chômage.

La ministre des Finances a précisé que l’État reste attaché aux sources de construction de l’État social, mais que les budgets financiers conditionnent la mise en œuvre des solutions proposées. Elle a ajouté que l’État poursuivra cette démarche pas à pas, en accordant toujours la priorité aux populations vulnérables.