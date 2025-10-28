Sécurité routière : Moins d’accidents, plus de victimes en 2025

Le nombre des accidents de la route, enregistrés du 1er janvier au 26 octobre 2025, a diminué de 12 pc, par rapport à la même période de 2024, selon les statistiques publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière relevant du ministère de l’Intérieur.

Quelque 4222 accidents de la route sont survenus au cours de cette période, contre 4831 au cours de la même période en 2024. Cependant, la mortalité routière a enregistré une hausse de 3,46 pc, avec 988 morts recensés jusqu’au 26 octobre 2025, contre 955 durant la même période de l’année écoulée. Le nombre de blessés a, en revanche, reculé, durant la même période, de 6570 à 5602, soit une baisse de 14,73 pc, selon la même source. Le manque d’attention et la distraction au volant demeurent les premières causes des accidents en 2025, représentant 35,5 pc. La vitesse excessive arrive en second lieu avec 17 pc (en hausse de 3 pc). Le non-respect de la priorité reste stable à 8 pc.

Les accidents dus à la conduite en état d’ébriété ont également augmenté, passant de 1,7 pc à 2,05 pc. Parmi les autres causes des accidents de la route figurent : le franchissement des voies ferrées (03), la négligence (10), la conduite de nuit sans éclairage (26), l’éclatement d’un pneu (26) et le non-respect du feu rouge (28), la conduite sans permis (29), la circulation dans le sens interdit (51) et le dépassement interdit (72).