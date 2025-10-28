Fermeture définitive du Ciné Jamil El Menzah 6 : une page du cinéma tunisien se tourne

La mythique salle Ciné Jamil El Menzah 6 a annoncé la fermeture définitive de ses portes, suscitant une vague d’émotion chez les amoureux du septième art. Véritable institution du paysage culturel tunisien, ce cinéma a longtemps été un lieu de rencontres, de découvertes et de partages autour de la passion du film.

Des projections d’œuvres tunisiennes et internationales, des débats enrichissants et des soirées mémorables ont marqué son histoire. Sans en préciser les raisons, cette fermeture met fin à des années d’activité qui ont contribué à faire vibrer la scène artistique de Tunis. Pourtant, si les rideaux se baissent, l’esprit de Ciné Jamil continuera d’illuminer la mémoire de ceux qui y ont vécu tant d’émotions.